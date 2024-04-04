«Смотришь в небо, а не на струю»: военкор предупредил об опасности Соледара Сладков: в прифронтовом Соледаре нужно смотреть в небо, даже выходя по нужде

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Соледар — опасный прифронтовой город, здесь еще никто не думает о разминировании или о расчистках завалов, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, даже выходя по нужде, нужно смотреть в небо, опасаясь дронов противника.

Соледар — опасный прифронтовой город, здесь еще никто не думает о разминировании или о расчистках завалов. Здесь, даже когда, пардон, выходишь из подвала на улицу по малой нужде, смотришь в небо, а не на струю, ибо хуже всего, если тебя в такой пикантный момент убьет ФПВ, — это совсем не рыцарская кончина, — сообщил Сладков.

Бои за Соледар продолжались с августа 2022 года. Минобороны РФ заявило о полном установлении контроля над городом российскими войсками 12 января 2023-го. Взятие этого города в ДНР открыло для подразделений ВС РФ путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск.

Ранее в Сети появилось видео из Соледара. На кадрах были показаны масштабные разрушения в городе в результате боевых действий.

Также Сладков писал, что ситуация в Соледаре находится на «каком-то старте». Он сравнил ее с разминкой спортсменов, которые готовятся занять позиции перед тем, как двинуться вперед по выстрелу пистолета. В целом, по его словам, линия фронта прочная, но идут бои в районах Курдюмовки и Андреевки.