Военкор рассказал о роли американцев в рейдах на Белгородщину Поддубный: участие американцев в рейдах на Белгородщину доказано документально

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Военкор Александр Поддубный заявил, что появилось документальное подтверждение участия американцев в атаках на Белгородскую область. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, бойцы из США действуют в составе рейдовых групп.

В выходные у нас появилось документальное подтверждение того, что в атаках на Белгородскую область принимали участие американцы. На земле. В составе рейдовых групп. Подтверждение комплексное, вместе с объективным контролем уничтожения иностранцев на русской земле, — написал он.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве добавили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.

Ранее сообщалось, что российские разведчики обнаружили группу иностранных бойцов у поселков Тоненькое и Орловка под Авдеевкой. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский предположил, что они могут быть наемниками из Польши и Грузии.