Военкор заявил о значительных потерях ВСУ в боях под Белгородом Военкор Поддубный: ВС России ликвидировали 50 военнослужащих ВСУ под Белгородом

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили танк и 50 военнослужащих ВСУ, которые пытались прорваться на территории Курской и Белгородской областей, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, противник продолжает попытки атаковать нашу территорию.

Ночные потери противника в ходе боев на государственной границе в Белгородской и Курской областях значительные. Бойцы группировки прикрытия уничтожили танк и 50 боевиков киевского режима. Противник продолжает попытки атаковать нашу территорию, — сообщил он.

Ранее военкор Александр Коц сообщил об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. Российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне, подчеркнул он. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.

ВС РФ и ФСБ России 14 марта сорвали попытку прорыва группы украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Остатки ДРГ были уничтожены при отступлении, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что диверсанты были блокированы подразделениями российской армии и понесли большие потери. Позже расчеты реактивной системы залпового огня РСЗО «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов.