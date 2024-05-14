Военкор рассказал о последствиях запрета российского урана в США Военкор Коц: в США могут начаться проблемы из-за смены поставщика урана

В атомной энергетике США могут начаться проблемы, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя запрет Вашингтона на поставки российского урана. По его словам, катастрофы, как в Чернобыле не будет, но трудности с логистикой намечаются.

Посмотрим, как они обойдутся без российского урана, под который «заточены» ведущие области энергетики страны. Чернобыль там, конечно, вряд ли повторится. Но замена поставщиков вызовет, как минимум, проблемы с логистикой и перенастройкой оборудования на новое сырье. Впрочем, это уже не наши проблемы, — сообщил военкор.

Ранее в американском Минэнерго сообщили, что США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн. Американская сторона планирует заключить контракты на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%. При этом единственной компанией, которая продает коммерческие партии HALEU, остается дочерняя компания Росатома «Техснабэкспорт».

Отказаться от российского урана США и другие западные страны стремятся с прошлого года. В августе стало известно, что они ищут возможные пути для отказа, но попытки это сделать пока не принесли желаемого результата.