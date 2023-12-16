Военкор рассказал о попавших в российский плен украинских военных Военкор Сладков: в российский плен попадают десантники и штурмовики пехоты ВСУ

Фото: МО Украины

Число украинских военнопленных, которых берут ВС РФ в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, действительно увеличилось, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, среди них есть и десантники, и штурмовики пехоты Вооруженных сил Украины.

Украинских пленных действительно стало больше. Это и десантники, и штурмовики украинской пехоты. Их берут в бою, я, из уважения к нашим парням, да и к врагу тоже, не стану говорить, что все сами сдаются. Отстреливаются, но! Когда выбор, жизнь или смерть, — выбирают жизнь. Мы же общаемся с пленными, так и есть, — написал Сладков.

О резком увеличении сдающихся в плен украинских военных ранее заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, между Москвой и Киевом в настоящее время идет работа по обмену пленными.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе региона. Они рассказали, что их дезинформировало командование. Глава Курской области призвал бойцов ВСУ, желающих сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».