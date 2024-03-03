Военкор рассказал о массовом пленении женщин — военнослужащих ВСУ Военкор Сладков: женщин — военнослужащих МП ВСУ взяли в плен весной 2022 года

Фото: Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что лично присутствовал при массовом пленении офицеров и матросов морской пехоты ВСУ, в числе которых присутствовали женщины. В своем Telegram-канале журналист отметил, что эти события имели место весной 2022 года.

У меня была история такая. Весна 2022, первое массовое пленение офицеров и матросов МП ВСУ. Смотрю, некоторые бойцы, хоть и в касках, бронежилетах, двигаются как-то по-женски. Пригляделся — и по накладным ресницам, и вообще по внешности понял — дамы, — написал Сладков.

Военкор отметил, что бойцы «Каскада» галантно «подавали им ручки» и провожали до свободного места, где «можно было лицом вниз лечь на усыпанный осколками асфальт». По его словам, он приезжал к пленным женщинам в Еленовку и привозил им необходимые предметы гигиены. Он добавил, что также видел в мае 2022 года сдающихся в плен женщин из числа ВСУ на Азовстали.

Я понимаю, что это все британские залипухи вроде «русские не отдают украинских пленных военнослужащих-женщин». Бриты с удовольствием разрушили бы вообще наш переговорный процесс по пленным, — резюмировал Сладков.

Ранее Сладков заявил, что с бойцами ВСУ, которые попали в российский плен, проводится гигантская работа. По его словам, в основном идет сбор большого массива информации о противнике. При этом, отметил журналист, много украинских военнослужащих сами сдаются в плен.