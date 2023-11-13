Военкор рассказал, почему Ереван польстился на западное «вторсырье» Военкор Котенок: от переданных Армении бронемашин отказались на Украине

Фото: МО Украины

От переданных Францией Армении бронемашин отказались на Украине из-за слабой защищенности, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, Ереван, отказываясь от сотрудничества с Россий, польстился на «вторсырье» в военной сфере.

Он добавил, что первые мизерные поставки западной техники с пониженными боевыми качествами преподносятся на местном уровне как успех в строительстве Вооруженных сил Армении.

Как и следовало ожидать, в пароксизме отхода от сотрудничества с РФ Ереван прельстился на разного рода «вторсырье» в военной сфере. <...> Проблема в том, что собственными силами Ереван совершенно не в состоянии обеспечить собственную обороноспособность и национальную безопасность, начиная от контроля границ с членом НАТО Турцией, который осуществляют российские погранвойска. Разрыв с Россией грозит Армении дальнейшими потрясениями и кастрированным суверенитетом, — заявил Котенок.

Он добавил, что в Ереване не сделали выводов из поражения во время боевых действий против Азербайджана осенью 2020 года. Более того, силовые структуры Армении до сих находятся в состоянии перманентной чистки от кадровых офицеров, имеющих советское и российское образование, придерживающихся курса на союз с РФ, уверен военкор.

Ранее стало известно, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался посетить Москву и принять участие в заседании с коллегами по СНГ. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в этот момент он встречался с советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Дипломат призвала самостоятельно делать выводы о политике Еревана исходя из ситуации.