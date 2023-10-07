Военэксперт рассказал, чем может обернуться безвизовый въезд украинцев в РФ Рожин заявил, что украинские спецслужбы могут начать активнее вербовать женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинские спецслужбы могут начать активнее вербовать женщин после введения безвизового въезда на территорию России, поскольку они вызывают меньше подозрений. Такое мнение выразил военный эксперт Борис Рожин, автор Telegram-канала Colonelcassad.

В качестве ответного хода украинских террористов на это решение можно ожидать активизации вербовки женщин-агентов, как «менее подозрительных», — написал военэксперт в своем Telegram-канале.

Рожин предположил, что введение безвизового режима связано с планом российских спецслужб эффективнее выявлять «завербованных персонажей».

Ранее российское правительство утвердило временный порядок въезда граждан Украины. С 16 октября они могут попасть в страну только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через Шереметьево.

При этом с 29 сентября украинцы имеют возможность посетить Россию по внутреннему паспорту, в том числе с истекшим сроком годности. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что это правильное решение, которое не повлияет на криминогенную обстановку в стране.