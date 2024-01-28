Военкор рассказал, чем для России опасен развал США Военкор Руденко: развал США может оказаться проблемой и для России

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Развал США и появление новых государств на их месте принесет множество проблем в том числе и для России, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале, комментируя сепаратистские настроения в Техасе. Он сообщил, что в этом случает без контроля останутся почти четыре тысячи ядерных боеголовок, бактериологическое и химоружие, 16 спецслужб, включая монстров вроде ЦРУ и АНБ.

Теперь минусы. Разваливается страна в 335 млн человек, с мощной экономикой, ядерная держава с армией в 1,5 млн человек. Без контроля остаются почти четыре тысячи ядерных боеголовок, бактериологическое и химоружие, 16 спецслужб, включая монстров типа ЦРУ и АНБ. Все это добро с ресурсами, специалистами и умением организовывать весьма сложные военные и разведывательные операции предоставляется самому себе. Вместо большого гегемона появится с десяток мини-США, не менее агрессивных, — сообщил он.

Руденко добавил, что Евросоюз в отсутствие главного жандарма ускорит создание своей армии. По его мнению, «свобода» Европы приведет к фашизации и постоянной экспансии.

Он отметил и плюсы от развала США: рухнет НАТО и однополярный мир. Без поддержки США проект «Украина» сдуется, а Грузия, Армения и страны Средней Азии сразу войдут в сферу влияния Москвы. То есть станет реальностью «СССР-2».

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.