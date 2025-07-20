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20 июля 2025 в 13:11

Военкор заявил об открытии нового фронта в зоне СВО

Военкор Коц: российская армия открыла новый фронт на севере зоны СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО — речь идет о севере Харьковской области, где был установлен контроль над населенным пунктом Дегтярное, сообщил в авторской статье для РИА Новости военкор Андрей Коц. По его словам, соответствующий плацдарм позволит в будущем сформировать буферную зону на указанном участке. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Пока продолжаются бои за этот населенный пункт, группировка «Север» открыла еще один фронт, — отметил военкор.

По словам Коца, контроль над Дегтярным открывает возможность охватить с востока Волчанск. Противостояние за этот город началось весной прошлого года — там подразделения армии России наступают с севера, продвигаясь от российской границы, напомнил журналист.

Ранее, 18 июля, в российском Минобороны сообщили, что только за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ установили контроль в общей сложности над 10 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции. В частности, недавно группировка «Север» взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. При этом украинские солдаты вышли не только из Каменского, но и из Петровки.

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