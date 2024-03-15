Военкор раскрыл подробности попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область Военкор Коц: спецназ ВСУ пытался захватить Козинку для продвижения к Грайворону

Фото: МО РФ

Российская армия уничтожила спецназ Вооруженных сил Украины, который высадился под селом Козинка в Белгородской области с задачей захватить населенный пункт, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, таким образом украинские войска пытались создать условия для продвижения сил в сторону Грайворона.

Вчера противник перепрыгнул через голову нелепых и бессмысленных решений своего командования. На трех вертолетах был высажен спецназ под селом Козинка (на самой границе) в Грайворонском районе Белгородчины с задачей захватить населенный пункт. И создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона, — написал Коц.

Министерство обороны ранее подтвердило, что 14 марта ВС РФ и пограничные органы ФСБ сорвали попытку прорыва группы украинских диверсантов в Белгородскую область через село Козинка. Бойцы ВСУ пытались закрепиться в одном из домов рядом с госграницей.

Во время попытки продвижения вглубь села диверсанты были обнаружены и остановлены. В настоящее время контроль над Козинкой полностью восстановлен. Российские военные провели зачистку района блокирования диверсионно-разведывательной группы.

В Минобороны также заявили, что общие потери ВСУ за прошедшие трое суток при попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области составили 1,5 тысячи военных. Кроме этого, были уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.