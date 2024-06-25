Военкор призвал поставить под ружье недовольных США со всего света Военкор Сладков предложил создать «антинатовскую прокси-армию»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

«Антинатовскую прокси-армию» призвал создать военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, есть потенциал привлечения афганцев и добровольцев из Пакистана и Африки за «хорошую сумму» и снабжение. На подобное решение также могут согласиться Китай и Куба, исходя из «огромного количества» кубинских добровольцев на СВО.

Я бы предложил идти к созданию прокси-армии антинатовской. Все это должно быть связано с объединенными усилиями Ирана, Северной Кореи, России, Белоруссии. Сколько афганцев желают воевать против Америки? Десятки тысяч. И пошли «лихие люди»: Пакистан, Африка. Если кто захочет из добровольцев из этих стран за хорошую сумму и снабжение — пожалуйста. Вот тогда повоюем, — сообщил он.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил что Россия не откажется от помощи Северной Кореи в рамках специальной военной операции, если возникнет серьезная агрессия со стороны НАТО. При этом он напомнил о словах президента России Владимира Путина, что необходимости в поддержке КНДР нет.