Военкор призвал Париж не удивляться французским потерям в зоне СВО Военкор Поддубный: Украина открыто вербует французов в ВСУ

Фото: МО РФ

Посольство Украины во Франции открыто вербует наемников для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он добавил, что Парижу не стоит удивляться, почему так много французских граждан умирают в зоне СВО.

Посольство киевского режима во Франции открыто вербует наемников для ВСУ. А потом в Париже удивляются, мол, чего ж так много французских граждан, которые умирают в зоне СВО. <...> Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции, — написал он.

Сегодня, 8 февраля, посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил, что правительство Франции проигнорировало запросы России о законности набора наемников для их участия в конфликте на Украине. По его словам, наемники вербуются сотрудниками украинского посольства, несмотря на то что французское законодательство запрещает гражданам участвовать в военных конфликтах в такой роли.

Ранее стало известно о гибели двух наемников из Франции в ходе боевых действий на Украине. Убитыми оказались сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион и его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар, которые попали под ракетный удар по пункту дислокации иностранных военных в Харькове.