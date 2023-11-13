Военкор призвал не искать конспирологию в сообщении о перегруппировке войск Стешин: не нужно искать конспирологию в сообщении о «перегруппировке» войск РФ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Дмитрий Стешин призвал не строить конспирологических теорий по поводу сообщении о перегруппировке российских войск, появившихся ранее в информационном поле России. В своем Telegram-канале военкор отметил, что речь идет о технической ошибке, он советует поверить на слово тем, кто работает с информационными лентами.

Не нужно устраивать панику из-за поста про «перегруппировку», давно уже удаленного. Не нужно строить конспирологические теории (уже строят) — это техническая ошибка, метастаза из прошлого года. Кто работает с информационными лентами и наполняет их, тот поймет. Кто не знает, как это выглядит на практике, примите на веру, — пишет журналист.

13 ноября сообщения о том, что российские войска перегруппировывают силы к востоку от Днепра, появились на сайтах ТАСС и РИА Новости. Спустя несколько минут вышло опровержение.

В Кремле случившееся комментировать не стали. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это прерогатива российских военных.

До этого сообщалось, что недостоверную информацию могли распространить с фейкового аккаунта российского Минобороны. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», его ведут неустановленные лица с территории Украины.