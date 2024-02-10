Военкор призвал блогеров не подсказывать ВСУ Руденко призвал блогеров не указывать названия улиц в Авдеевке, занятых ВС РФ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале призвал своих коллег не указывать названия улиц в Авдеевке, где и куда прошли ВС РФ. По его словам, до руководства ВСУ донесения от подчиненных на местах доходят с опозданием, а военкоры оказывают медвежью услугу, выдавая информацию с координатами.

Товарищи блогеры, ну хватит указывать названия улиц в Авдеевке, где и куда прошли наши военные. <...> Зачем и хохлу в больших кабинетах подсказывать где пацаны наши рубятся и еще не успели закрепиться. Очень часто до больших кабинетов в Киеве информация доходит от их командиров с запозданием, они скрывают от руководства реальную обстановку, чтобы не выхватить. А вы оказываете медвежью услугу, выдавая информацию с координатами, — заявил Руденко.

Ранее сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку ВСУ в Авдеевке. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны ВСУ в городе ослабнет и фактически распадется на два независимых друг от друга участка.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер считает, что ВС России продвигаются одновременно по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отмечает, что речь идет минимум о девяти участках фронта. Отдельно он выделил Купянск, Работино, Авдеевку и Харьковскую область. По его словам, ВСУ не могут остановить атаки.