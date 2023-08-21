Военкор Поддубный предсказал участь обещанных Украине истребителей F-16 Военкор Поддубный: F-16 ждет участь другой западной техники на Украине

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Истребитель F-16

Если в зоне действия военной спецоперации России появятся истребители F-16, то их ожидает та же участь, что уже постигла другие западные машины, переданные Украине, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, сейчас Киев, которому после распада СССР досталась масштабная сеть военных аэродромов, пытается использовать ее для сохранения остатков своей авиации, но российские военные планомерно ее уничтожают.

Украине после развала Союза досталась масштабная сеть военных аэродромов, и противник пытается использовать эту сеть для того, чтобы сохранить остатки собственной авиации. Несмотря на такое стремление, армия России планомерно уничтожает авиацию режима. Если в зоне боевых действий появятся F-16, то их ждет та же участь, что уже постигла другие западные машины в зоне СВО, – заявил он.

Так военкор отреагировал на заявление генерала Джеймса Хекера, командующего американскими и натовскими ВВС в Европе и Африке. Офицер рассказал о концепции Agile Combat Employment (ACE — гибкое боевое применение), подразумевающей способность быстро развертывать воздушные, морские и наземные силы в районе проведения военных операций. Согласно ей, боевые самолеты могут базироваться на гражданских аэродромах, а в качестве ВПП использовать любую пригодную для взлета и посадки автотрассу. В Киеве уже говорят о том, что готовят взлетно-посадочные полосы для приема F-16.

Ранее советник врио губернатора ДНР Ян Гагин заявил, что у российских средств ПВО «будет славная охота», если Дания передаст Украине истребители F-16. При этом он усомнился в том, что такие поставки состоятся. Советник губернатора обратил внимание на то, что этим истребителям уже много лет. Он считает, что страны НАТО будут «избавляться от хлама», скопившегося на их военных базах.