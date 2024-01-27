Военкор предрек развал украинской армии Сладков: бегство властей Украины приведет к развалу ВСУ

Фото: МО Укранины

Армия Украины может развалиться, несмотря на усилия Запада по ее вооружению и обучению, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, это может произойти после бегства действующего руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

На одном вооружении армию не построишь, нужна общая объединяющая идея! А если тебя к этой идее волоком доставляют, схватив на улице, конечно, такая армия при определенных обстоятельствах разбежится. Например, если власть покинет страну, — написал военкор.

Он сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с периодом, когда войска США находились в Афганистане. По словам Сладкова, американцы пытались создать и вооружить местную армию, а афганцы сбегали с оружием и амуницией. После того как военный контингент США покинул Афганистан, «вся „новая афганская армия“ разбежалась в сию секунду», отметил Сладков.

Ранее офицер ВСУ упрекнул власти Украины в плохой заботе о военнослужащих. Он заявил, что государство рано или поздно бросает раненых солдат на произвол судьбы, и даже если пострадавшему бойцу назначают пенсию, ее размера не хватает для нормальной жизни.

До этого боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, признался, что в украинской армии нередки случаи дезертирства. По его словам, как правило, солдаты уезжают с фронта по семейным обстоятельствам, но не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.