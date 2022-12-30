Военкор назвал возможные сроки окончания СВО Военкор Стешин предположил, что СВО закончится к осени 2023 года

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Военкор Дмитрий Стешин в разговоре с KP.RU предположил, что СВО на Украине завершится к осени 2023 года. По его словам, российско-украинский конфликт должен закончиться военно-политическим сценарием. Стешин подчеркнул, что на текущий момент у сторон нет ни военного, ни политического решения украинского кризиса. В Минобороны данную информацию не подтвердили.

Предположу, что закончится к осени следующего года и окончание СВО будет военно-политическим. Чисто военного решения нет, и чисто политического решения тоже нет, — заявил Стешин.

По мнению корреспондента, в завершающей стадии вооруженного конфликта между двумя сторонами все русскоязычные области должны находиться под контролем РФ. Стешин также сказал о том, что не удивится, если остальные украинские области «подтянутся» и захотят провести референдумы за вхождение в состав РФ на своих территориях.

Как минимум. Все русскоязычные области, населенные людьми, говорящими на русском, должны стать освобожденными Россией территориями. В остальных областях, я совсем не удивлюсь, если Ивано-Франковск вдруг проголосует на референдуме за вхождение в состав РФ. Они очень практичные люди — украинцы, — высказался Стешин.

Кроме того, военкор рассказал о таком явлении, как «политические украинцы». По мнению спикера, представители данной категории людей обладают русскими фамилиями, не знают украинского языка, но при этом они готовы «пролить кровь» за Украину. В качестве примера Стешин привел одного из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимира Fresh Ежова.

На днях погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R., по фамилии Ежов. Хорошая такая «украинская» фамилия. Я с ним встречался в 2006 году в чернобыльской зоне, душевно пообщались тогда. Мне написали, что уже в 2014-м он призывал «убивать русню» и пошел добровольцем. Думаю, сейчас он убил бы меня не задумываясь, — отметил журналист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине может закончиться даже завтра при желании и политической воле украинского президента Владимира Зеленского. Он добавил, что на эту тему можно рассуждать «до посинения».