Военкор предложил россиянам всегда готовиться к большой войне Военкор Сладков: России следует всегда готовиться к большой войне

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия должна всегда готовиться к большой войне, иметь обученных на этот случай генералов и солдат, заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram. По его мнению, с Россией начнут считаться, если она будет показывать клыки.

Нам всегда надо готовиться к большой войне. Прочь плюмажи и аксельбанты, фестивали и яркие конкурсы! Да здравствует изъезженный танками полигон! От офицеров и солдат должно пахнуть потом и порохом, а не сапожным кремом и одеколоном, — считает журналист.

Он добавил, что военное руководство страны должно «четко понимать, что за война нас ждет» и именно к ней готовить военные кадры. По мнению военкора, Россия должна постоянно показывать клыки. Он считает, что об этом говорят события в Грузии «08.08.08».

Будем показывать клыки — с нами начнут считаться. Вот уж удивление хватило Запад, когда мы применили 08.08.08 оружие! А ведь не ждали. И мы поняли: уговоры и разговоры Запад не приемлет. Когда Америке и Европе становится страшно, они начинают думать и считать. Пятидневная война показала: в этом волчьем мире выживает сильный, смелый и деятельный, — написал Сладков.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против РФ почти в открытую воюет вся система НАТО, но у России есть силы, чтобы решить все задачи спецоперации. По его словам, как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях.