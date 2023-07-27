Военкор показал уничтожение танка Leopard в зоне СВО Военкор Руденко показал уничтожение танка Leopard ВСУ барражирующим боеприпасом под Запорожьем

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео уничтожения российскими военнослужащими при помощи барражирующего боеприпаса немецкого танка Leopard на Запорожском направлении. На кадрах видно, как снаряд попадает точно в боевую машину.

Ранее появилось видео, на котором танк ВСУ при попытке наступления на Невельском направлении в ДНР был подбит дроном-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Разведчики российского подразделения выявили боевую машину противника, когда он передвигался вдоль лесополосы. При слаженной корректировке дрон-камикадзе с кумулятивным зарядом попал точно в цель, выведя танк из строя.

Вооруженные силы Украины потеряли в зоне боевых действий очередную самоходку польского производства Krab, сообщил ранее военкор Андрей Руденко. Он опубликовал в Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент уничтожения орудия дроном-камикадзе «Ланцет».