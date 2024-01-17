Военкор показал полет «прототипа истребителя шестого поколения» Сладков опубликовал видео полета Су-57 в паре с БПЛА «Охотник»

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео полета истребителя пятого поколения Су-57 в паре с БПЛА «Охотник», который, по его словам, называют «прототипом истребителя шестого поколения». Военкор отметил, что беспилотник способен поражать воздушные и наземные цели, а также РЛС.

На кадрах видно, как Су-57 и «Охотник» взлетают с аэродром и синхронно выполняют маневры в воздухе. При этом в какой-то момент они сближаются на минимальное расстояние.

Военкор добавил, что слышал о применении «Охотника» в зоне спецоперации, но результаты ему неизвестны. По мнению Сладкова, если БПЛА зарекомендовал себя хорошо, то его следует активно применять на всех участках фронта.

Ранее американские СМИ писали, что новая модификация российского ударного беспилотника «Куб» станет «кошмаром для украинских военных». Преимуществами «Куба» являются компактные габариты и небольшой вес, а также возможность скрытого запуска, бесшумность и простоту в управлении. Особенностью «Куба» является способность барражировать в воздухе до 30 минут, обнаруживая цель, после чего атаковать ее в пикировании, поражая верхнюю, наименее бронированную часть танков и другой боевой техники.