В немецком городе Утцедель, расположенном на границе с Польшей, обнаружен целый железнодорожный состав с боевой техникой, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он предположил, что отсюда боевые машины уже своим ходом отправятся в сторону Украины.

До недавнего времени железнодорожная станция и топливные склады в Утцеделе не видели военной техники несколько десятков лет. Вряд ли немцы сделали ее перевалку для игры в аналог русской «зарницы». Вероятно, далее боевые машины уже своим ходом отправятся в сторону Украины, — написал он.