Военкор показал кадры уничтожения Bradley ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боевая машина Bradley

Силы российской армии уничтожили боевую машину Bradley Вооруженных сил Украины, кадры опубликовал репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его данным, отечественные бойцы ликвидировали уже несколько десятков единиц западной техники.

Ребята из 24-й бригады спецназа МО РФ только на моей памяти уничтожили уже несколько десятков единиц западной техники, включая и танки, — говорится в сообщении.

Ранее Руденко опубликовал видео применения российской авиацией фугасной авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК). На кадрах, снятых с дрона, видно, как снаряд прилетает по позиции противника, после чего в небо поднимается столб дыма.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР. Там ВСУ лишились 165 бойцов, четырех машин, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и гаубицы FH-70 производства Великобритании.

В среду, 29 мая, стало известно о прорыве российскими силами порядка 10 километров укреплений украинской армии при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском направлении. Как рассказал командир взвода штурмовиков с позывным Призрак, из-за особенностей рельефа на южном фасе направления военнослужащие были вынуждены штурмовать украинские укрепления на открытой местности.