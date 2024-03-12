Военкор поговоркой ответил на желание Польши получить тысячи солдат НАТО Военкор Коц: переброска 300 тысяч солдат НАТО в Польшу запустит конфликт с РФ

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Размещение 300 тысяч солдат НАТО в Польше станет началом конфликта с Россией, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, продолжил журналист, пока никаких действий не предпринято, угрозы Варшавы можно оценить поговоркой: «Собака лает — караван идет».

Если НАТО вдруг начнет перебрасывать 300-тысячный контингент к границам Союзного государства, это будет означать только одно: начало конфликта с Россией. Более явным разведпризнаком станет, разве что, концентрация авианесущих кораблей альянса в Балтийском, Баренцевом и Черном морях и резко возросшая активность западных самолетов-разведчиков у наших границ. А пока всего этого нет, можно особо не беспокоиться. Пусть грозят, чем хотят. Собака лает — караван идет, — подчеркнул Коц.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил, что в Польшу могут перебазироваться 300 тысяч солдат НАТО. Он напомнил, что в стране уже дислоцированы примерно 10 тысяч американских военных, Варшава настаивает на увеличении числа солдат.

Дымановский добавил, что Польша получает поддержку Альянса не только сухопутными войсками. По его словам, союзники помогают Варшаве «в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве».