Военкор рассказал, как готовят новобранцев в ВС РФ Поддубный: отказ от формализма и опыт СВО повысили эффективность подготовки бойцов ВС РФ

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Программа подготовки бойцов в российской армии претерпела серьезные изменения на фоне проведения спецоперации на Украине, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, высокий уровень боевой подготовки новобранцев в армии России уже позволил разгромить часть наступательной группировки противника в зоне СВО.

Программа обучения протерпела ряд изменений, и эти изменения позволяют в короткие сроки эффективно обучать людей, которые пришли в армию с гражданки, — рассказал военкор.

Он уточнил, что в основе программы обучения лежат следующие важные пункты: подготовка с учетом опыта СВО, назначение инструкторами участников боевых действий, отказ от формализма и показухи, эшелонирование обучения от момента формирования подразделения и до подготовки к конкретной боевой задаче, систематизация отдельных элементов курса, а также хорошее снабжение боеприпасами. Реформы он объяснил необходимостью быстро и качественно обучать людей, которые не имеют боевого опыта.

Ранее военкор Александр Сладков рассказал, как в российской армии тренируют операторов ПТУР. По его словам, обучение происходит на импровизированном симуляторе, который позволяет отработать моторику для ведения управляемой ракеты к цели.