Военкор Пегов: российские войска восстановили контроль над Правдино

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские войска восстановили контроль над селом Правдино, передает военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, артиллерия била по Мирному, что находится юго-восточнее. Также обстреливались позиции ВСУ на левом берегу Ингульца у Благодатовки, Сухого Ставка и Давыдова Брода, написал журналист в своем Telegram-канале WarGonzo.

На херсонском направлении российские войска нанесли контрудар в районе главной трассы М-14. Восстановили контроль над селом Правдино. <...> На земле украинская армия не двигалась. На Криворожском направлении ВСУ также не предпринимали активных наступательных действий. Российская артиллерия била по их передовым позициям практически на всей линии соприкосновения, — утверждает корреспондент.

Пегов говорит, что на Запорожском фронте сложилась аналогичная ситуация, позиции ВСУ обстреливаются на всем участке.

Также Пегов рассказал об успехах ЧВК Вагнера, бойцы которой взяли под контроль села Веселая Долина и Зайцево.

Это тактический прорыв. Также идут бои на восточных окраинах города, — добавил Пегов.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. По его словам, на последнем из перечисленных направлений за сутки уничтожено свыше 300 служащих ВСУ. Отражены атаки как украинских военных, так и зарубежных наемников.