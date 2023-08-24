Военкор открыл Киеву глаза на неудобное решение Запада по оружию для ВСУ Военкор Коц: ВСУ не смогли оправдать ожидания Запада наступлением под Запорожьем

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины так и не смогли добиться успеха в рамках контрнаступления на Запорожском направлении, толкая тем самым Запад к тяжелому решению, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, несколько разбитых артиллерией ВСУ сел — не тот результат, которого ждали США и их союзники. Это значит, что Киеву следует готовиться к сокращению внешней военной поддержки.

Несколько разбитых артиллерией сел, занятых ВСУ на Времевском выступе — явно не тот результат наступления, на который рассчитывали западные кураторы Украины. Продолжать оплачивать утилизацию собственной техники в запорожских полях становится все более накладно. Да и мало этой техники у европейцев осталось, а США, по каким-то своим причинам, не торопятся поставлять еще, — написал Коц.

В связи с этим он обратил внимание на публикацию в издании The Wall Street Journal о том, что Украине не следует ждать новых поставок вооружения до конца текущего года. В таких условиях, как заметил военкор, ВСУ вынуждены спешить, чтобы до осенней распутицы показать хоть какой-то результат. Иначе армию настигнет не только снарядный, но и бронетанковый голод.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Киеву будет необходимо выполнить ряд условий, чтобы получить американские истребители. Среди них определение логистики на земле и обучение украинских военнослужащих английскому языку. Глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в свою очередь выдвинул другие условия. По его словам, страна согласится передать Украине истребители, если Киев предоставит гарантии, что вооружение будет использовано лишь в пределах территорий государства.