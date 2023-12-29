«Пораженных объектов больше»: военкор оценил удары по Украине Военкор Поддубный: на Украине поражено больше объектов, чем объявлено официально

Фото: ГСЧС Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что на Украине пораженных ВС России объектов гораздо больше, чем объявил Киев. По его словам, власти страны подтверждают удары только по 44 объектам.

Противник вынужденно подтверждает поражение 44 объектов на территории страны в ходе комбинированной ракетной атаки армии России. Но это только что киевский режим не смог скрыть, а пораженных объектов больше, конечно, — заявил Поддубный в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из признанных Киевом 44 объектов девять поражены с помощью БПЛА — камикадзе «Герань-2». По остальным целям, по его словам, отработали крылатые ракеты воздушного базирования.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря заявил, что Россия выпустила по Украине около 110 ракет. По его словам, большая часть из них была сбита. Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат указал, что ВС России запускали «все, кроме „Калибров“» — «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что утренние сообщения о массированном ударе по объектам ВСУ говорят о новом предупреждении Зеленскому о недопустимости попыток совершить теракты на территории России. Он не исключил, что ВС России могли «ответить» Киеву за атаку по Феодосии. Минобороны РФ информацию не комментировало.