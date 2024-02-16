Военкор оценил сообщение об отступлении ВСУ под Авдеевкой Военкор Коц: Киев официально признал потерю позиции «Зенит»

Фото: МО Украины

Украина официально признала потерю ВСУ позиции «Зенит», написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал слова командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского об отходе с позиций.

Киев официально признал потерю укрепа «Зенит», — написал Коц.

Он также процитировал заверения украинского генерала о том, что «тактическое занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества». Коц также привел слова Тарнавского о том, что этот шаг «не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции».

Такое говорить легко и приятно, когда знаешь, что уже не сможешь посмотреть в глаза брошенным там раненым, — резюмировал Коц.

Ранее Тарнавский заявил, что бойцы ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки. Он отметил, что решение отойти было принято для сохранения личного состава, и добавил, что ВСУ продолжают перегруппировку войск и усиливают подразделения.

До этого в украинском Генштабе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в районе Авдеевки. При этом подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит».