Военкор оценил «ослепление» западного спутника над Крымом Военкор Руденко: спутник-шпион мог быть ослеплен штатным комплексом РЭБ РФ

Фото: sentinels.copernicus.eu

Разведывательный спутник Sentinel 1 SAR

Разведывательный спутник Sentinel 1 SAR Европейского космического агентства мог быть ослеплен штатным комплексом РЭБ ВС России, который установил заградительные помехи в одном из районов Севастополя, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, ресурс Naval News сообщил, что на фотографиях спутника от 23 ноября были обнаружены помехи, которые на следующий день полностью перекрыли обзор.

Из данных, опубликованных Naval News, следует, что имело место прикрытие полями заградительных помех комплексов РЭБ отдельных районов Севастополя. В этом контексте, скорее всего, речь может идти о применении не противоспутниковых систем, а штатных комплексов РЭБ, — написал военкор.

Руденко заявил, что данные системы обеспечивают прикрытие от радаров AN/SPY-2 беспилотников RQ-4 и других систем радиолокационной разведки НАТО, работающих в сантиметровом диапазоне волн. При этом сотрудник американского аналитического центра Института Хадсона Брайан Кларк заявил, что российская армия разместила вдоль линии фронта сотни небольших групп комплексов радиоэлектронной борьбы, оснащенных комплексами Р-330Ж «Житель», способными нарушать работу спутников и оружия, использующего технологию GPS.

Особенно востребованными системы защиты такого рода могут стать в свете передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow/SCALP и гипотетической передачи немецких ракет TAURUS, — резюмировал военкор.

Ранее в США разразился скандал из-за сообщений о том, что миллиардер Илон Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. После этого Киев просил Маска включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Сам миллиардер обвинения опроверг. По его словам, тогда система вообще не была активирована и ее действительно просили включить. Если бы Маск пошел на это, компания SpaceX была бы вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.