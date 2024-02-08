Военкор оценил критику Туска в адрес США Военкор Коц: Туск пристыдил сенаторов-республиканцев

Фото: Marcin Obara/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Дональд Туск

Польский премьер Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов за блокировку соглашения помощи Украине и поставил в пример президента США Рональда Рейгана с его жесткой политикой в отношении СССР, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист добавил, что европейцы напрасно пытаются пристыдить Вашингтон, поскольку «стыда там отродясь не было».

Стыда там отродясь не было. Но вообще попытки вассалов аккуратно критиковать своего заокеанского сюзерена выглядят показательно. Европейцы (особенно младоевропейцы) справедливо опасаются, что США самоустранятся от проблем Киева и оставят разбираться с ними союзников. А Европе, и так переживающей кризис из-за последствий антироссийских санкций, такой чемодан без ручки явно не нужен, — считает Коц.

Ранее сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на границе с Мексикой, помощь Украине и Израилю. Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предложили направить на поддержку Украины. Еще $14,1 млрд планировалось отправить на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы.

7 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине не прошел первое процедурное голосование в сенате Конгресса США. Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершить дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу.