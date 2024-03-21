Военкор оценил французскую нацию Военкор Сладков назвал французов самой интригующей нацией

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Французы — самая интригующая нация на сегодняшний момент, написал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, на Украину они пойдут не ради защиты демократии, а со своими интересами.

Французы — самая интригующая нация на сегодняшний момент. Наполеон к нам шел, но мы оказались в Париже. Так себе интрижка. Фюрер при захвате Европы расшлепал их, как мух мухобойкой. И в Дьен Бьен Фу 1954-м вьетнамцы их взяли в плен, целую дивизию скопом, все четырнадцать тысяч. Нет, я не спорю, они не мальчики для битья, но и у нас в армии не пионеры. Да, и самое главное: они не демократию идут защищать, не Киев. У них свои резоны. Не имеющие отношения к чужой свободе, — написал он.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что ВС РФ разобьют французских военных по их прибытии на Украину не в считаные дни, а в считаные часы. По его мнению, ВСУ имеют «хоть какой-то» боевой опыт, а французская армия привыкла воевать лишь с «аборигенами». Эксперт считает, что, полагаясь на французов, Украина рискует серьезно просчитаться.

Также вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что российские военные будут ликвидировать всех французских военнослужащих, которые отправятся в зону боевых действий на Украине. По его словам, желание президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на украинскую территорию провоцирует третью мировую войну.