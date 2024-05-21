«Он воюет, а не строит»: военкор оценил арест генерала Попова Коц: чтобы что-то предполагать нужны материалы следствия по генералу Попову

Фото: МО РФ

Иван Попов

Бессмысленно что-то предполагать, не имея на руках материалов следствия, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, комментируя арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майор Ивана Попова. По словам журналиста, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман, то должны быть «железные доказательства».

Бессмысленно что-то предполагать, не имея на руках материалов следствия. Одно дело, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман. И тут должны быть металлические, как украденные конструкции, доказательства. Другое, если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит, — написал Коц.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что обвинения против бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова в мошенничестве похожи на фейк. По его словам, Попова лично он не знает, но считает, что в деле нужно разбираться. Также он отметил, что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО» и ушел на повышение.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков написал, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческие движения».