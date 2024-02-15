Военкор объяснил, зачем Польша поднимает авиацию во время ударов по Украине Военкор Котенок: поднятием авиации Польша создает иллюзию своей значимости

Фото: BjÃrn Trotzki/imago-images/Global Look Press

Польша поднимает в воздух боевую авиацию на фоне отработки ВКС России по целям на Украине, чтобы создать иллюзию своей значимости, написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он отметил, что подобная практика является стандартной для Варшавы. Минобороны России не комментировало сведения об ударах.

Поляки сообщают, что их боевая авиация была поднята в воздух во время ночного удара ВКС РФ по объектам на Украине. История стандартная. Варшава таким образом пытается создать иллюзию собственной значимости, — заявил Котенок.

Военкор добавил, что ночью прилеты пришлись по целям в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, Миргороде, Кривом Роге, Запорожье, Днепропетровской и Черниговской областях. В числе пораженных объектов, по его данным, оказался аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Котенок отметил, что удары наносились с помощью ракет и беспилотников. При этом Минобороны РФ пока не прокомментировало эти сведения.

Ранее глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о серии взрывов, которые было слышно в городе. При этом мэр Львова Андрей Садовой отметил, что в региональном центре раздались по крайней мере две серии взрывов. По другим данным, было три серии взрывов в городе и области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

При этом Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты на фоне «интенсивной деятельности» дальней авиации армии России. Примеру Варшавы последовали ее союзники.