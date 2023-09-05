Военкор объяснил, почему ВС РФ все еще не взяли Работино Военкор Котенок: нехватка артподдержки осложняет ВС РФ наступление в Работино

Фото: МО РФ

Поселок Работино на Запорожском направлении до сих пор находится в «серой зоне», заявил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он уточнил, что информация об установлении контроля над населенным пунктом не соответствует действительности. По его словам, действующие на этом участке фронта подразделения ВС РФ сталкиваются с проблемами из-за нехватки артиллерийской поддержки.

Артиллерийской поддержки, к сожалению, не хватает, как и контрбатарейной борьбы. БМП Bradley перемещаются в Работино как такси. Хорошо видны их точки сброса и точки эвакуации. Проблема — их поражение. Батальоны просят огня, — написал журналист.

Он напомнил, что Работино находится в зоне ответственности 76-й десантно-штурмовой дивизии. Бойцы методично уничтожают бронетехнику противника. В частности, им удалось поразить британский танк Challenger 2. Однако все это — работа операторов ПТУР и гранатометчиков.

Усугубляется ситуация тем, что ВСУ активно пользуются артиллерией, отметил Котенок. По его словам, часто огонь ведется с применением кассетных боеприпасов.

Ранее уже сообщалось, что в боях у Работино российские военные подбили танк британского производства Challenger 2. Машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.