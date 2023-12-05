Военкор объяснил, почему нельзя замораживать конфликт с Украиной Коц: Запад может за три года восстановить силы Украины для продолжения боев

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц заявил в Telegram, что России нельзя сейчас замораживать конфликт с Украиной, поскольку в этом случае Запад в течение нескольких лет снабдит ее деньгами и оружием для продолжения противостояния с РФ. Таким образом он прокомментировал слова главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Севьеры о том, что НАТО должна быть готова к прямой войне с Россией через три года.

Если конфликт на Украине заморозить сегодня, то трех лет Западу как раз хватит, чтобы вновь накачать ВСУ деньгами, поставить истребители, запустить на полную катушку военную промышленность. <...> Поэтому этих трех лет противнику давать нельзя. Инициатива на стороне российской армии. В таких условиях соглашаться на заморозку конфликта — подписывать очередные обреченные «минские», — написал военкор.

Он также предположил, что призыв Севьеры означает осознание поляками того, что они станут «следующей разменной монетой» США в «прокси-войне с Россией». По мнению Коца, за указанные три года Польша может перевооружить свою армию южнокорейской и американской техникой и тогда «противник навалится куда большими силами».

Ранее политолог Владимир Жарихин высказал предположение, что заморозка конфликта на Украине в нынешней ситуации будет расценена как поражение и Киева, и Вашингтона. По его словам, для них это недопустимо, поэтому противостояние будет продолжаться по меньшей мере до президентских выборов в США.

Жарихин пояснил, что заморозка конфликта как символическое поражение Украины крайне невыгодна для президента США Джо Байдена, который собирается остаться на своем посту на второй срок. Он добавил, что США рано или поздно придется признать поражение, поэтому они сделают это после выборов.