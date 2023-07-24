Военкор объяснил, как один ночной удар лишил Киев канала поставок оружия Военкор Коц: попавший под удар украинский порт Рени мог использоваться для доставки боеприпасов

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Российские военные могли поразить важный логистический узел в цепочке поставок вооружения на Украину, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, именно с этим связана атака на порт Рени в Одесской области.

Его пропускная способность многократно ниже, чем зернового коридора. Там осадка порядка семи метров. И большие корабли не зайдут, но поставки тех же боеприпасов могут идти и этим путем, — рассказал журналист.

Он также отметил, что порт Рени функционировал все время с начала спецоперации ВС РФ. Суда заходили туда через в дельту Дуная, им даже не приходилось входить в черноморские территориальные воды Украины, чтобы достичь пункта назначения.

Пресс-секретарь группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк ранее заявляла об ударе по инфраструктуре одного из портов в Одесской области. Она утверждала, что в результате ночной атаки пострадали резервуары для хранения различных грузов и ангар с зерном.

Предположительно, удар по порту нанесли с применением дрона-камикадзе «Герань-2». Судя по кадрам с места событий, барражирующий боеприпас попал в топливное хранилище, что спровоцировало мощный взрыв. При этом ВСУ пытались тщетно сбить аппарат огнем из зенитных орудий. В Минобороны России информацию не комментировали.