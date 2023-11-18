Военкор назвал Украину контейнером с антироссийским потенциалом Сладков: украинская «кубышка» Запада пустеет, но РФ нельзя снижать свою мощь

Фото: Kremlin.ru

Александр Сладков

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал Украину контейнером с антироссийским потенциалом. По его словам, Запад наращивал этот потенциал и тем самым вынудил Россию начал спецоперацию. Сейчас эта «кубышка» пустеет, но РФ не следует поддаваться на это и сокращать собственные силы, считает военкор.

Завтра Запад разберется со своими проблемами и снова начнет растить Украину, как прокси-армию для войны с Россией. Так может произойти буквально завтра. Нам нужно выковать настоящую боевую мощь, ежемесячно обновляемую техникой и оружием, — тогда будет спокойно, — написал военкор.

Ранее Сладков рассказал, что российских военных на фронте поддерживают не мысли о скорой победе и доме, а желание получить сатисфакцию. По словам военкора, многие из них «даже не достают из кармана фото родных», чтобы не отвлекаться от стремления «доделать дело». Он также указал, что ситуация в зоне боевых действий не располагает к лишней радости и мыслям о том, как «все так круто и лихо».

До этого военкор заявил, что целью СВО является расплата за убийства в Донбассе, совершенные украинскими военными, а не только попытка остановить продвижение НАТО на Восток. По его мнению, именно эта причина спецоперации является основной.