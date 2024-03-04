Военкор назвал один из важнейших факторов успеха в войне Поддубный: уничтожение техники противника является фактором успеха в войне

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Системное уничтожение военной техники и живой силы противника является одним из важнейших факторов успеха в условиях войны, написал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, это лишает врага возможности повышать уровень агрессивных действий.

Врагу должно быть тяжело, больно и страшно. Это будни войны, — написал Поддубный.

Военкор сопроводил публикацию кадрами огневого поражения противника в Харьковской области. По его словам, потери неприятели на данном участке фронта стабильно высокие.

Вообще сейчас качество работы групп огневого поражения Армии России выросло кратно. И время от обнаружения цели до ее уничтожения продолжает сокращаться, — отметил журналист.

Кроме того, Поддубный рассказал об уничтожении второго американского танка Abrams. Боевую машину разбили подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. Военкор отметил, что молчание противника по поводу потерь западной техники является ожидаемым.

Он подчеркнул, что с момента, как Запад позволил Киеву использовать бронетехнику НАТО, привлекательность этих вооружений стала резко снижаться вместе с рыночной стоимостью. Поддубный заявил, что западное танкостроение лишилось серьезного мифа.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что второй уничтоженный под Авдеевкой Abrams сначала был обездвижен при помощи РПГ, после чего по нему выстрелил российский танк, а лишь затем его добили беспилотниками. Журналист прокомментировал ситуацию фразой из фильма 28 панфиловцев»: «Спокойно жжем танки».