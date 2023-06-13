Военкор Котенок сообщил о гибели генерала российской армии Военкор Котенок: в зоне СВО погиб генерал Горячев

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о гибели в зоне СВО генерал-майора Сергея Горячева. Начальник штаба 35-й общевойсковой армии погиб при ракетной атаке противника, отметил он в телеграм.

Тяжелые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки „Восток“, особенно на т.н. Времьевском выступе. Тяжелая обстановка — в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев, — написал военкор.

Он отметил, что Горячев являлся выходцем из ВДВ, начинал служить солдатом в Кировабадской воздушно-десантной дивизии.

Котенок отметил, что «армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников». По его мнению, в генерале сочетались «высочайший профессионализм с личным мужеством».

Ранее сообщалось, что боевик украинского нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Мазура с позывным Roughman убит в Запорожской области. Он был ликвидирован в районе села Малая Токмачка. С 2014 года Мазура участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе националистических группировок Украины.