Военкор Коц вспомнил цитату из фильма после жалоб ВСУ на Abrams Военкор Коц заявил об уязвимости американских танков Abrams перед дронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

Военкор KP.RU Александр Коц вспомнил цитату из фильма «28 панфиловцев», говоря о жалобах украинских военных на проблемы с переданными американскими танками Abrams. По его словам, главный недостаток боевой техники заключается в уязвимости перед дронами.

Славно, что я не танкист. Верная смерть, — процитировал военкор в Telegram-канале фразу из фильма.

Мировая премьера «28 панфиловцев» прошла в 2016 году. Режиссерами российской военной драмы выступили Ким Дружинин и Андрей Шальопа.

По его словам, выяснилось, что один из танков оказался обездвиженным. Причина заключалась в неисправности двигателя. Также солдаты ВСУ пожаловались на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри Abrams.

Коц отметил, что украинцы признают: как только «американец» оказывается на поле боя, он сразу же становится целью номер один. К танку летит все, что может лететь. Военкор отметил, что не удивлен этим, поскольку каждому оператору БПЛА хочется записать ценный трофей на свой счет.

Ранее военный корреспондент показал обстановку в Волчанске Харьковской области, который оставили украинские войска. Александр Коц отметил, что в частном секторе на севере города посреди улицы можно заметить обугленные останки танка.