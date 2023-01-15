Военкор Коц: в детских лагерях на Украине готовят боевиков из подростков

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Военкор РИА Новости Андрей Коц заявил, что на Украине с 2014 года действуют националистические лагеря для детей. В них взращивают будущих мотивированных и обученных боевиков, рассказал он в беседе с URA.RU.

С 2014 года на Украине крайне распространены всякие детские лагеря. В том числе такой лагерь был у «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Про него даже писали западные журналисты, которые прямо утверждали, что в этом лагере из детей, 10-12-летних подростков готовят боевиков-радикалов, — сказал Коц.

По мнению военкора, вышедшие из таких лагерей подростки еще проявят себя. Им промывают головы, убеждая, что русские являются их главными врагами, что Россию нужно уничтожить. Через какой-то период времени Россия столкнется с этой проблемой, заключил Коц.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что конгресс США оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам. По его словам, националистическая идеология украинцев берет начало от Степана Бандеры, создателя Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).