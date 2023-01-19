Военкор Коц увидел «положительный сигнал» в усилении ПВО в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Военный корреспондент, член СПЧ Александр Коц отреагировал на публикацию российских Telegram-каналов видеокадров с установкой системы ПВО в Москве, выразив мнение, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее. Минобороны РФ информацию о размещении ПВО за крышах Москвы не подтверждало.

Просят прокомментировать установку в Москве в отдельных парках и на крышах зданий систем ПВО. <...> Вижу в этом очень положительный сигнал, — написал Коц.

Ранее журналисты спросили у пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова защищена ли Москва от потенциальных ударов беспилотников Украины, на что тот затруднился ответить и переадресовал вопрос в Минобороны.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.