Военкор Коц оценил идею запрета публикаций видео с работой ПВО Коц: запрет на публикации с работой ПВО не должен навредить блогерам и военкорам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале поддержал идею запрета публикаций фото и видео с работой отечественных средств ПВО, но при этом предупредил о возможных перегибах. По его словам, реализация инициативы не должна повлечь за собой борьбу с блогерами и журналистами.

Нужны четкие критерии, чтобы, с одной стороны, не нанести ущерб информационной составляющей. А с другой, чтобы новая законодательная норма не превратилась в инструмент по борьбе с неугодными. Например, блогерами, — написал военкор.

Он задался вопросом, как, в случае реализации инициативы, его коллегам освещать удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и каким образом иллюстрировать такие сообщения. Кроме того, Коц указал, что подобные публикации делают не только журналисты, но и некоторые главы регионов, которые в числе первых оказываются на местах ЧП.

С предложением ужесточить наказание за распространение в публичном поле фото- и видеоматериалов с указанием местоположения военных и стратегических объектов, работы ПВО и других оборонных систем ранее выступил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, люди, которые занимаются публикацией подобных сведений, являются «пособниками врага», поэтому их необходимо наказывать куда жестче.