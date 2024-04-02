Военкор изложил свою версию удара БПЛА по Нижнекамску Военкор Сладков: украинский БПЛА ждал команды в Татарстане

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Украинский БПЛА, который нанес удар по Нижнекамску ждал команды в Татарстане, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий.

Я свою версию изложу. БЛА никак не мог прилететь из Украины. Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил. Время дежурства 12 суток, сигнал подается дистанционно, хоть из космоса, — написал он.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА по заводу ТАНЕКО (нефтеперерабатывающий комплекс) в Нижнекамске. При этом приводились данные, что пострадали как минимум три человека. Официального подтверждения они не получили. Уточнялось, что дрон попал в одну из установок на предприятии. Глава Нижнекамска Рамиль Муллин призвал местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.

Кроме того, пресс-служба главы Республики Татарстан Рустама Минниханова подтверждала, что беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. В результате атаки есть пострадавшие. Технологический процесс предприятий не нарушен. При этом известно, что атаковавшие общежитие в Елабуге БПЛА были оснащены оборудованием НАТО.