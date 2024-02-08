Военкор Хайруллин пообещал подать в суд на Соловьева Военкор Хайруллин пообещал подать в суд на Владимира Соловьева из-за оскорблений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный блогер Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале о намерении подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева после того, как тот назвал его «врагом» и обвинил в пособничестве Украине. Причиной такой оценки стала публикация Хайруллиным карты с позициями российских воинских частей.

Мы посоветовались, приняли решение подавать в суд на Соловьева. Обращаться в прокуратуру, — указал военкор.

По словам Хайруллина, Соловьев в его лице оскорбил участника специальной военной операции (СВО). Он добавил, что обнародованные им сведения не являлись секретными и находились в открытом доступе.

8 февраля Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» заявил, что Хайруллина «надо судить», поскольку тот «сдает хохлам позиции наших». Кроме того, телеведущий обвинил военкора в оправдании действий Игоря Гиркина (Стрелкова), осужденного по обвинению в экстремизме.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Их задержали в апреле 2022 года. Соловьев информировал, что покушение на него готовилось по заказу СБУ. Он также заявлял, что к этому причастен президент Украины Владимир Зеленский, который «угрожал ему лично». Позже СБУ опровергла причастность к планированию убийства.