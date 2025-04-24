Военкор объяснил, чем обернется спешка ВС РФ в Курской области Военкор Поддубный: ВС России не стоит торопиться со взятием Курской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российской армии не стоит радовать командование ВСУ и торопиться с окончательным выдворением противника из Курской области, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, Украина пытается стягивать к населенному пункту Горналь подкрепление штурмовиков. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Требовать скорости от наших подразделений значит требовать потерь. Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьезные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо, — подчеркнул журналист.

Военкор отметил, что Горналь представляет собой последний оплот ВСУ в регионе. Поддубный добавил, что небо над этим участком боевых действий плотно контролируется беспилотниками противника, что представляет собой дополнительную опасность для российских бойцов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что под контролем ВСУ в Курской области остается одно село Горналь, где продолжаются бои. Военный эксперт отметил, что ВС России смогли зайти в тыл противника. Кнутов охарактеризовал ситуацию в регионе для ВСУ как катастрофическую.