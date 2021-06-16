Военкоматы оснастят Интернетом по всей России

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Все военкоматы России будут оснащены доступом в Интернет, а также во внутреннюю защищённую сеть. Такими планами поделился замруководителя департамента Минобороны Александр Осадчук, пишет ТАСС.

По словам военного, решение о подключении военкоматов к Интернету и интранету было принято после посещения заведений министром обороны. Это позволит работникам получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано, — отметил дополнительно Осадчук.

Поводом для такого решения стала внезапная проверка Сергея Шойгу военкомата в Черёмушкинском районе. Позже министр объявил о запуске проекта по приведению к соответствию современным требованиям военкоматов во всех регионах страны. По мнению Шойгу, это позволит военкоматам стать современными заведениями, куда «хотелось бы приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».

Как сообщалось ранее, повышенный интерес министра обороны Сергея Шойгу к военкоматам может быть связан с переходом на электронный формат предоставления справок об обучении в вузах, заявила NEWS.ru ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.