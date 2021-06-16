Военкоматы оснастят Интернетом по всей России

Все военкоматы России будут оснащены доступом в Интернет, а также во внутреннюю защищённую сеть. Такими планами поделился замруководителя департамента Минобороны Александр Осадчук, пишет ТАСС.
По словам военного, решение о подключении военкоматов к Интернету и интранету было
В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано, — отметил дополнительно Осадчук.
Поводом для такого решения стала внезапная проверка Сергея Шойгу военкомата в Черёмушкинском районе. Позже министр объявил о запуске проекта по приведению к соответствию современным требованиям военкоматов во всех регионах страны. По мнению Шойгу, это позволит военкоматам стать современными заведениями, куда «хотелось бы приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию».
Как сообщалось ранее, повышенный интерес министра обороны Сергея Шойгу к военкоматам может быть связан с переходом на электронный формат предоставления справок об обучении в вузах, заявила NEWS.ru ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.