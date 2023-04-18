Военком рассказал, каким телефоном можно пользоваться призывнику Военком Локтев: призывникам можно пользоваться кнопочными телефонами без камеры для связи

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Призывникам можно пользоваться кнопочными телефонами без камеры для связи с близкими, рассказал ТАСС военный комиссар столицы полковник Максим Локтев. По его словам, гаджет разрешат взять с собой на службу, если на нем нет возможности выйти в Сеть.

Призывники могут пользоваться мобильным телефоном и звонить своим родным при условии, что мобильный телефон кнопочный, без видеокамеры и без выхода в сеть Интернет, — сказал Локтев.

Ранее столичный военком рассказал, что солдат-срочников в рамках призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Полковник подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле военного руководства страны. Локтев добавил, что первых срочников отправят служить 20 апреля.

Военком отметил, что в период весеннего призыва через портал «Госуслуги» будет тестироваться отправка оповещений о необходимости явки в военкомат. Также будет проводиться оповещение путем СМС и обзвона.

В Минцифры уточнили, что оснований для отправки электронных повесток через портал нет, поскольку законом предусмотрено использование «Госуслуг» только для направления уведомлений о постановке на воинский учет.