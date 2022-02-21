Военком описал преимущества от службы в армии

Отслужившие в армии люди умеют стрелять из автомата, к тому же служба учит самостоятельности, рассказал военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев. По его словам, он сам научился самостоятельно стирать свои вещи только в армии, пишет Сиб.фм.

Во-первых, после армии вы умеете стрелять из автомата Калашникова. Во-вторых, там вы учитесь самостоятельности. Я стирать самостоятельно научился только в армии, потому что дома была мама, машинка, — вспомнил Кудрявцев.

Он также подчеркнул, что служба в армии учит планировать свою жизнь, принимать решения и помогает определиться с будущей карьерой. По словам Кудрявцева, ежегодно в Новосибирской области призывают около четырёх тысяч солдат. В будущем это число может сократиться из-за большего количества контрактников.

Ранее бывший офицер военной юстиции Александр Латынин заявил, что безразличие военкоматов к здоровью призывников иногда приводит к смертям. По его словам, они выполняют план по набору, а уже в военной части, по словам юриста, офицеры не верят, что солдат может быть болен.